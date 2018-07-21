İranlı stoper Hosseini, Trabzonspor için geldi
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul’a gelen İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini, yarın Trabzon’da yapılacak son görüşmelerin ardından sözleşme imzalayacak.
Bordo-mavili kulübün prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin İstanbul'a geldiği, yarın Trabzon'da yapılacak son görüşmelerde sorun yaşanmaması durumunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
?HACISALİHOĞLU: "HOSSEİNİ İLE YARIN TRABZON'DA GÖRÜŞECEĞİZ"
Konuyla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu Trabzon'a gelecek ve kendisiyle yarın görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme durumuna göre belli olacak" dedi.
- 21.7.2018 21:04
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
İranlı stoper Hosseini, Trabzonspor için geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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