Bordo-mavili kulübün prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin İstanbul'a geldiği, yarın Trabzon'da yapılacak son görüşmelerde sorun yaşanmaması durumunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.



?HACISALİHOĞLU: "HOSSEİNİ İLE YARIN TRABZON'DA GÖRÜŞECEĞİZ"

Konuyla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu Trabzon'a gelecek ve kendisiyle yarın görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme durumuna göre belli olacak" dedi.