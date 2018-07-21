İranlı stoper Hosseini, Trabzonspor için geldi – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    stoper Hosseini, için geldi

    İranlı stoper Hosseini, Trabzonspor için geldi

    ’un prensip anlaşmasına vardığı ve ’a gelen stoper oyuncusu , yarın ’da yapılacak son görüşmelerin ardından sözleşme imzalayacak.

    Bordo-mavili kulübün prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki stoper oyuncusu 'nin 'a geldiği, yarın 'da yapılacak son görüşmelerde sorun yaşanmaması durumunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

    ?HACISALİHOĞLU: "HOSSEİNİ İLE YARIN TRABZON'DA GÖRÜŞECEĞİZ"
    Konuyla ilgili olarak konuşan Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu Trabzon'a gelecek ve kendisiyle yarın görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme durumuna göre belli olacak" dedi.

    1. 21.7.2018 21:04
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