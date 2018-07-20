Trabzonspor Rodallega tehlikesini son anda önlemiş!
Lisansa engel borçları önceki gün ödeyerek kulübü çok önemli bir yükten kurtaran yönetimin, Rodallega'nın serbest kalmasını da son gün engellediği ortaya çıktı.
Lisansa engel borçları önceki gün ödeyerek kulübü çok önemli bir yükten kurtaran yönetimin, Rodallega'nın serbest kalmasını da son gün engellediği ortaya çıktı. Şubattan itibaren ödemelerin aksatılarak yapılan Kolombiyalı forvetin, serbest kalma hakkını elde edeceğini tespit eden bordo-mavililer, hemen oyuncuya 640 bin euro'luk ödeme yaptı. Böylelikle tecrübeli golcünün serbest kalması engellenirken, yeni bir krizin de önüne geçilmiş oldu.
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