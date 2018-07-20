Trabzonspor İranlı sol kanat Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi.
Trabzonspor İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi. Son detaylar bugün netleştirilecek. Transferde sorun çıkması beklenmiyor.
1988 İran doğumlu Vahid Amiri bugüne kadar forma giydiği 169 maçta 23 gol atarken 35 asist yaptı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu son olarak Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla öne çıktı. Forvet arkasında da görev alabilen Vahid Amiri'nin bonservisi elinde bulunuyor.
1988 İran doğumlu Vahid Amiri bugüne kadar forma giydiği 169 maçta 23 gol atarken 35 asist yaptı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu son olarak Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla öne çıktı. Forvet arkasında da görev alabilen Vahid Amiri'nin bonservisi elinde bulunuyor.
- 20.7.2018 12:02
- Güncelleme: 20.7.2018 12:10
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