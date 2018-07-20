Süper Lig'in iki komşu il takımı Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Slovenya'da da yan yana. Komşu kentlerin iki futbol takımının otelleri ve antrenman yaptıkları sahalar yaklaşık 150 metre mesafede yakınlıkta bulunurken, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdiler. Çaykur Rizespor yönetim kurulu üyesi Ahmet Yılmaz Zehiroğlu'nun da bugün Slovenya kampına gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelerek sohbet ettiği, ayrıca Trabzonspor'un bugün Spartak Moskova ile oynayacağı hazırlık maçını da izlemeye gelecekleri öğrenildi.



ONAZİ, RİZESPOR ANTRENMANINI İZLEDİ



Bu arada Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi de bugün bir süre Çaykur Rizespor'un antrenmanını izledi. Şuanda Çaykur Rizespor'da görev yapan ve bir dönem Trabzonspor'da da çalışan fizyoterapist Erhan Suluhan ile de burada sohbet eden Onazi, daha sonra antrenman sahasından ayrıldı.



CAGLIARI İLE İSTANBUL'DA HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK



2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili kulübün 51'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek müsabakada Bordo-Mavililer, yeni sezon öncesi İstanbul'daki taraftarların karşısına ilk defa çıkmış olacak. 4 Ağustos Cumartesi günü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 23 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacağı belirtildi. Kulüpten taraftarlara da maça davet çağrısı yapılırken, maç biletlerinin hem e-bilet hem de kağıt bilet olarak satılacağı vurgulandı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: VIP 100 TL, Batı Tribünü 40 TL, Doğu Tribünü 30 TL