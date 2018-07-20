Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında dostluk rüzgarı – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Trabzonspor ile arasında dostluk rüzgarı

    Trabzonspor ile <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a> arasında dostluk rüzgarı

    Trabzonspor Ünal Karaman, Rizespor’un Slovenya’daki kampını ziyaret etti.

    'de Karadeniz ekiplerinden ve Trabzonspor takımları Slovenya'da yakın mesafedeki otellerde kamp yapıyor. Trabzonspor Ünal Karaman, İbrahim Üzülmez ve takımın teknik ekibini ziyaret etti.
    Ziyarette iki takımın teknik ekibi sohbet etti.

    1. 20.7.2018 19:19
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