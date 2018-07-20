Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında dostluk rüzgarı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Rizespor’un Slovenya’daki kampını ziyaret etti.
Ziyarette iki takımın teknik ekibi sohbet etti.
- 20.7.2018 19:19
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Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!
Toplam 9
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izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!
Toplam 3
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Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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