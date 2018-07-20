Trabzonspor Cagliari ve PAOK ile karşılaşacak – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Trabzonspor Cagliari ve ile karşılaşacak

    Trabzonspor Cagliari ve <a href="/index/paok?id=36004c48-174d-4201-91d8-b61e697c8866" class="" rel="tag">PAOK</a> ile karşılaşacak

    Fırtına'nın 51. yıl kutlamaları kapsamında oynayacağı iki hazırlık maçı için rakipler netleşiyor.

    Fırtına'nın 51. yıl kutlamaları kapsamında oynayacağı iki hazırlık maçı için rakipler netleşiyor. ekibi 29 Temmuz'da 'da Cagliari ile oynayacak. 4 Ağustos'ta Trabzon'daki müsabaka için ise Yunan ekibi ile görüşülüyor.

    1. 20.7.2018
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