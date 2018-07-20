Fırtına'nın 51. yıl kutlamaları kapsamında oynayacağı iki hazırlık maçı için rakipler netleşiyor. Karadeniz ekibi 29 Temmuz'da İstanbul'da Cagliari ile oynayacak. 4 Ağustos'ta Trabzon'daki müsabaka için ise Yunan ekibi PAOK ile görüşülüyor.