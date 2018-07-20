Hacısalihoğlu geçmiş yönetimleri suçladı! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Hacısalihoğlu geçmiş yönetimleri suçladı!

    Hacısalihoğlu geçmiş yönetimleri suçladı!

    , transferlerin gecikmesinden geçmiş yönetimleri sorumlu tuttu.

    , transferlerin gecikmesinden geçmiş yönetimleri sorumlu tuttu. Hacısalihoğlu, "Bizi geç kaldık diye eleştirmiyorlar. Konuşurlarsa nasıl para harcadıkları ortaya çıkar" dedi.

    1. 20.7.2018
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