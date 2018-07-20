Hacısalihoğlu geçmiş yönetimleri suçladı!
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, transferlerin gecikmesinden geçmiş yönetimleri sorumlu tuttu.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, transferlerin gecikmesinden geçmiş yönetimleri sorumlu tuttu. Hacısalihoğlu, "Bizi geç kaldık diye eleştirmiyorlar. Konuşurlarsa nasıl para harcadıkları ortaya çıkar" dedi.
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austin istikrarsız kadrolarla ş.liginde başarılı olmak zor.gsın bu kadrosu bu yıl hadi deneyim kazandı diyelim kiralık oyuncular gidince dönbaşa
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