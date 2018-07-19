Transfer sözü – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    sözü

    Transfer sözü

    Başkan , teknik direktör ile konusunda görüştü.

    Başkanın Karaman'a, "Hocam biraz daha sabır, tüm sorunları çözeceğiz. Bizden önceki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. O yüzden gecikmiş olabiliriz. Ama en doğru kararı vereceğiz ve birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz" dedi. Ağaoğlu'nun Karaman'a ikisi savunmaya olmak üzere en az 4 takviye yapılacağı konusunda garanti verdiği de öğrenildi.
    1. 19.7.2018
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