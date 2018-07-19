Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile transfer konusunda görüştü.

Başkanın Karaman'a, "Hocam biraz daha sabır, tüm sorunları çözeceğiz. Bizden önceki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. O yüzden gecikmiş olabiliriz. Ama en doğru kararı vereceğiz ve birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz" dedi. Ağaoğlu'nun Karaman'a ikisi savunmaya olmak üzere en az 4 takviye yapılacağı konusunda garanti verdiği de öğrenildi.