Papy Djilobodji ısrarı
Fırtına’nın Dijon’da kiralık forma giyen ama bonservisi Sunderland’de olan 1.93’lük dev stoperi kiralamak için yeni hamle yaptığı dile getirildi.
DAHA ÖNCE TRABZON'A GELDİ
Yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli savunmacı için Sunderland'le de masaya oturan Trabzonspor'un kiralama seçeneğini devreye soktuğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği vurgulandı. Papy, 2013'te A milli olurken Senegal formasını 14 kez terletti. Djilobodji, 2015 yılında da Trabzonspor'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş ancak son anda çıkan pürüz nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. 2010 yılından Fransa'nın Nantes takımına giden savunma oyuncusu bir dönem Chelsea'ye imza attı ancak bir kez forma giyebildi.
Yunus Emre SEL
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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