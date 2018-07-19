Papy Djilobodji ısrarı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ısrarı

    <a href="/index/papy-djilobodji?id=4d2d8f49-d420-4db9-a3d5-85c4aee97d62" class="" rel="tag">Papy Djilobodji</a> ısrarı

    ’nın ’da kiralık forma giyen ama bonservisi ’de olan 1.93’lük dev stoperi kiralamak için yeni hamle yaptığı dile getirildi.

    Sözleşmeleri biten Durica, Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran Trabzonspor, en az 2 stoper takviyesi için çalışıyor. Gündeminde birçok isim olan , Papy Djilobodji için yeniden hamle yapacak. Geçen sezonu Ligi ekibi Dijon'da geçiren ancak bonservisi İngiliz temsilcisi Sunderland'de bulunan Senegalli futbolcu için menajeriyle temas kuran yöneticiler, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine 2. Ligi'ne düşen kırmızı- beyazlı ekipte devam etmek istemediği belirtildi.

    DAHA ÖNCE TRABZON'A GELDİ
    Yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli savunmacı için Sunderland'le de masaya oturan Trabzonspor'un kiralama seçeneğini devreye soktuğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği vurgulandı. Papy, 2013'te A milli olurken Senegal formasını 14 kez terletti. Djilobodji, 2015 yılında da Trabzonspor'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş ancak son anda çıkan pürüz nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. 2010 yılından 'nın Nantes takımına giden savunma oyuncusu bir dönem Chelsea'ye imza attı ancak bir kez forma giyebildi.


    Yunus Emre SEL
    1. 19.7.2018
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