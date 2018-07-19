Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, teknik direktör Ünal Karaman'a ve yeni takım arkadaşlarına kısa zamanda uyum sağladı. Sempatik davranışları ve yardımseverliği ile bilinen oyuncu, Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alması nedeniyle Trabzonspor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği kampın ikinci bölümüne katılmıştı. 5 gündür takımla birlikte olan Nijeryalı oyuncu kampa katıldığı günün ertesi yapılan ilk antrenmana katılıp ardından NK Triglav Kranj ile oynanan hazırlık maçının sabahı da antrenman yapıp 27 dakika forma giydi. 4 antrenman yapan oyuncu Lokomotiva Zagreb maçında da 20 dakika forma giydi.

Teknik Direktörü Ünal Karaman ise takımın ikinci kampına katılan oyuncusunu antrenmanlarda görüp, ondan sonra hazırlık maçlarında forma vermeyi planlarken, oynama isteğinin Nijeryalı oyuncudan gelmesi üzerine deneyimli teknik adam oyuncusunun isteğini kırmayarak maçlarda görev verdi. Onazi'nin bu tutumu Karaman'ı mutlu ederken, antrenmanlarda ise Karaman'ın sempatik oyuncuyla iyi bir diyalog yakaladı.



Trabzonspor 3. hazırlık maçına çıkıyor.



Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yoğun bir tempoda sürdüren Trabzonspor, yarın 3. hazırlık maçına çıkacak. İlk maçında Slovenya ekibi Triglav 2-0 yenen bordo-mavililer ikinci hazırlık maçında ise Hirvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 3. Hazırlık maçını ise Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile Avusturya'da oynayacak.