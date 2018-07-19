Onazi'nin çabası Karaman'ı mutlu etti
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Onazi'nin çabası Karaman'ı mutlu etti

    Onazi'nin çabası Karaman'ı mutlu etti

    'un sempatik oyuncusu Onazi'nin isteği , teknik direktörü 'ı mutlu etti.

    'un Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, 'a ve yeni takım arkadaşlarına kısa zamanda uyum sağladı. Sempatik davranışları ve yardımseverliği ile bilinen oyuncu, 'nda Nijerya 'nın kadrosunda yer alması nedeniyle 'un Slovenya'da gerçekleştirdiği kampın ikinci bölümüne katılmıştı. 5 gündür takımla birlikte olan Nijeryalı oyuncu kampa katıldığı günün ertesi yapılan ilk antrenmana katılıp ardından NK Triglav Kranj ile oynanan hazırlık maçının sabahı da antrenman yapıp 27 dakika forma giydi. 4 antrenman yapan oyuncu maçında da 20 dakika forma giydi.
    Teknik Direktörü ise takımın ikinci kampına katılan oyuncusunu antrenmanlarda görüp, ondan sonra hazırlık maçlarında forma vermeyi planlarken, oynama isteğinin Nijeryalı oyuncudan gelmesi üzerine deneyimli teknik adam oyuncusunun isteğini kırmayarak maçlarda görev verdi. Onazi'nin bu tutumu Karaman'ı mutlu ederken, antrenmanlarda ise Karaman'ın sempatik oyuncuyla iyi bir diyalog yakaladı.

    Trabzonspor 3. hazırlık maçına çıkıyor.


    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yoğun bir tempoda sürdüren , yarın 3. hazırlık maçına çıkacak. İlk maçında Slovenya ekibi Triglav 2-0 yenen bordo-mavililer ikinci hazırlık maçında ise Hirvatistan ekibi 'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 3. Hazırlık maçını ise temsilcisi ile 'da oynayacak.

    1. 19.7.2018 10:22
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