Kamil döndü – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Kamil döndü

    Kamil döndü
    Geçen sezon maçında sakatlanan , 3 ay aradan sonra ilk kez takımla çalıştı. Antrenman sonunda hafif ağrılar hisseden Kamil'e tedavi yapılırken, oyuncunun bundan sonra takımla çalışacağı dile getirildi.
    1. 19.7.2018
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