Burak Yılmaz'dan teşekkür – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'dan teşekkür

    Burak Yılmaz'dan teşekkür
    Birkaç gün önce 'da sol kasık fıtığından ameliyat olan 'dan teşekkür… 33 yaşındaki forvet, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Melih Paksoy ve ekibine teşekkür ederken, en kısa sürede geri döneceğini söyledi. Burak 5 hafta sonra oynayabilir.
    1. 19.7.2018
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