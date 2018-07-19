70 milyon euro eder – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    70 milyon euro eder

    70 milyon euro eder
    Karadeniz ekibinin eski yıldızı , Abdülkadir Ömür'e övgü yağdırdı. Gökdeniz, "Abdülkadir, Arjantinli olsaydı; Arjantin'i de geçtim Kolombiyalı olsaydı, şu anda değeri 60-70 milyon euro olurdu. Son derece yetenekli bir futbolcu. Büyük yıldız olur" diye konuştu.
    1. 19.7.2018
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