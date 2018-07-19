140 milyon TL ödendi

Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Futbolcularımızın alacakları için 64 milyon TL, bonservis ve kiralama anlaşması yapılmış spor kulüplerine 34 milyon TL, son beş yılda kulübümüzde forma giyen, ayrılmasına rağmen hâlâ kulübümüzden alacaklı konumdaki futbolcular ve menajerlerine 23 milyon TL, yine birikmiş kredi-faiz ile vergi, sigorta ve piyasaya olan borçlarla birlikte 18 milyon 191 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Yönetimimiz, toplamda 139 milyon 740 bin 923 TL'lik ödeme yaparak, en büyük engellerden biri olan 'Kulüp Lisansı' başta olmak üzere pekçok borcu ortadan kaldırmıştır" dedi.