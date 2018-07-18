Papara ile ödeme keyfi – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ile ödeme keyfi

    Papara ile ödeme keyfi
    Dijital ödeme sistemi ile anlaşan Trabzon, taraftarlara ön ödemeli kartla alışveriş imkanı sunuyor. Kart sahipleri hem internet alışverişi yapabilecek, hem pos'larda ödemelerini yapabilecek, hem de para çekebilecek.
    1. 18.7.2018
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