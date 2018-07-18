Orta sahalar stopere geçti
Sakatlara yakın ilgi
İki haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Sosa'nın yanı sıra tedavisi devam eden Kamil Ahmet ve Castillo ile teknik heyet yakından ilgileniyor. Ünal Karaman, en ufak bir ağrı hissetmeleri durumunda dahi idmanı bırakmalarını istedi.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Orta sahalar stopere geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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