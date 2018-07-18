Orta sahalar stopere geçti – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Orta sahalar stopere geçti

    Orta sahalar stopere geçti
    Elinde Mustafa ile Hüseyin dışında stoper kalmayan teknik direktör Ünal Karaman, bu bölgede alternatif oluşturmak istiyor. Karaman'ın son idmanlarda orta sahalar Kucka, Olcay, Murat Cem ve Cafer'i savunmacılarla birlikte özel çalıştırması dikkat çekti.

    Sakatlara yakın ilgi
    İki haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Sosa'nın yanı sıra tedavisi devam eden Kamil Ahmet ve Castillo ile teknik heyet yakından ilgileniyor. Ünal Karaman, en ufak bir ağrı hissetmeleri durumunda dahi idmanı bırakmalarını istedi.
    1. 18.7.2018
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