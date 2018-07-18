Olcay Şahan: Almanlar çok yanlış yaptı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    : Almanlar çok yanlış yaptı

    <a href="/index/olcay-sahan?id=86af4bc5-f443-48d2-a679-7cdabb1cc42e" class="" rel="tag">Olcay Şahan</a>: Almanlar çok yanlış yaptı
    , Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükleri gerekçesiyle Alman'ya ağır eleştirilere maruz kalan İlkay ve Mesut Özil'e sahip çıktı. Tecrübeli futbolcu, "4 sene önce , Dünya Şampiyonu olduğunda Mesut'un katkısı yüzde yüzdü. Kaybedince suçlu bulmak kolay. Onlar bir günah keçisi istediler ve buldular. Bizim açımızdan üzücü bir şey ama Mesut ve İlkay kendilerini kanıtlamış isimler. Eleştirilmeleri yanlış" ifadelerini kullandı.
    1. 18.7.2018
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