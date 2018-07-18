"Novak ile yarışacağız" – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    " ile yarışacağız"

    "<a href="/index/novak?id=d5ead3a0-ff67-40aa-81a7-12439344258b" class="" rel="tag">Novak</a> ile yarışacağız"
    Geçen sezonu 'da kiralık tamamladıktan sonra geri dönen sol bek İbanez, Slovenya kampında göz kamaştırıyor. Dün maç sonrası konuşan Arjantinli, " ile aramızda rekabet olacak. Bu takıma yarayacak. Daha iyi olmak için çalışacağız" dedi.
    1. 18.7.2018
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