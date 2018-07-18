Mexer aşkı!
Bordo-mavililer, Mexer için Rennes kulübünün kapısını bir kez daha çalacak. Mozambikli savunmacı, gelmek istediği bildirdi.
SÖZLEŞMESİ VAR
Bunun üzerine oyuncu ve menajerini de devreye sokarak bir kez daha girişim yapacak olan Trabzonspor'un ilk önerdiği kiralama rakamını koruduğu ancak başarı halinde bir miktar daha ödeme yapmayı vadedeceği belirtildi. Bu arada Mexer'in kendisi de Karadeniz ekibinde oynamak istediğini yönetime iletti. 29 yaşındaki Mozambikli stoper, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istiyor. Futbolcunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.
- 18.7.2018
- Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
- Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
- Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
- Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
- Levent Tüzemen: "Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda'yı bir de bu sezon izleyin"
-
West Ham Vida için Beşiktaş'a 18 milyon Euro teklif etti
Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Mexer aşkı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.