Mexer aşkı! – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Mexer aşkı!

    Mexer aşkı!

    Bordo-mavililer, Mexer için kulübünün kapısını bir kez daha çalacak. savunmacı, gelmek istediği bildirdi.

    , stoper takviyesine kilitlenmiş durumda. antrenmanlardaki çift kale maçlarda zaman zaman bu mevkide yedek kalecileri, çoğunlukla ise yardımcı antrenörleri oynatan teknik direktör Ünal Karaman'ın gözü yönetimden gelecek haberde. Yönetim de girişimlerini hızlandırma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Rennes kulübüne Edson Andre Sitoe Mexer'i kiralamak için resmi bir teklifte bulunan ekibi beklediği olumlu cevabı alamamıştı.

    SÖZLEŞMESİ VAR
    Bunun üzerine oyuncu ve menajerini de devreye sokarak bir kez daha girişim yapacak olan Trabzonspor'un ilk önerdiği kiralama rakamını koruduğu ancak başarı halinde bir miktar daha ödeme yapmayı vadedeceği belirtildi. Bu arada Mexer'in kendisi de ekibinde oynamak istediğini yönetime iletti. 29 yaşındaki Mozambikli stoper, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istiyor. Futbolcunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.
    1. 18.7.2018
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