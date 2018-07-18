Fırtına tek attı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Fırtına tek attı

    Fırtına tek attı

    İlk hazırlık maçında Slovenya Prva Liga ekibi Kranj’ı 2-0 mağlup eden dün de Hırvat takımı Zagreb’i Sheidaev’in golü ile yıktı.

    Fırtına, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan Birinci Lig ekibi Lokomotiva Zagreb'i 1-0 mağlup etti. Prijatelska Stadyumu'ndaki karşılaşmada bordo-mavili takım 72. dakikada Sheidaev'in golüyle kazanırken; Yusuf, Onazi ve Muhammet Beşir net pozisyonları harcadı.

    YENİ RAKİP MOSKOVA
    ekibi üçüncü hazırlık maçını cuma günü saati 19.00'da Rus ekiplerinden Spartak Moskova ile oynayacak. Bu arada bordo-mavili takımda kaleci Esteban Alvarado ve Fabian Castillo ise maçı tribünden izledi. İki futbolcu da yakalanan pozisyonlarda oldukça heyecanlandı.

    ÖZEL ÇALIŞMA
    Sakatlığı bulunan Batuhan Artarslan ve Jose Sosa, maç saatinde takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Ayrıca Kamil Ahmet'e de yardımcı antrenör nezaretinde özel program uygulandı.

    DESTEK VERDİLER
    ile Zagreb arasında oynanan karşılaşmayı az sayıda gurbetçi taraftar takip etti. Fırtına'nın Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de maçı tribünden izledi.

    NASIL OYNADILAR?

    Olcay(***): Sorumluluk alan arkadaşının yükünü azaltmaya çalıştı. Olcay da Zagreb maçında kendi görevinin yanı sıra tüm takım arkadaşları için de mücadele etti.

    Kucka(****): Kampın başından itibaren tek bir antrenman dahi kaçırmayan Kucka, sahada da basmadık yer bırakmadı. İki kez uzaktan isabetli şut denemesi de yaptı.

    Hüseyin(***): Heyecanlı ama bu heyecanını sahada olumlu kullanmaya çalışan bir görüntüdeydi. Hızı ve oyun görüşü artıları olarak ön plana çıkan Hüseyin daha iyi olacak.

    A. Parmak(****): Sol kanatta arı gibi çalıştı. Bastı, top kaptı, orta yaptı, pozisyon yarattı. Oyunda kaldığı süre boyunca da mücadele gücünden bir şey kaybetmedi.
    1. 18.7.2018
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