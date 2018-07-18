Fırtına tek attı
İlk hazırlık maçında Slovenya Prva Liga ekibi Kranj’ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor dün de Hırvat takımı Zagreb’i Sheidaev’in golü ile yıktı.
YENİ RAKİP MOSKOVA
Karadeniz ekibi üçüncü hazırlık maçını cuma günü Türkiye saati 19.00'da Rus ekiplerinden Spartak Moskova ile oynayacak. Bu arada bordo-mavili takımda kaleci Esteban Alvarado ve Fabian Castillo ise maçı tribünden izledi. İki futbolcu da yakalanan pozisyonlarda oldukça heyecanlandı.
ÖZEL ÇALIŞMA
Sakatlığı bulunan Batuhan Artarslan ve Jose Sosa, maç saatinde takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Ayrıca Kamil Ahmet'e de yardımcı antrenör nezaretinde özel program uygulandı.
DESTEK VERDİLER
Trabzonspor ile Zagreb arasında oynanan karşılaşmayı az sayıda gurbetçi taraftar takip etti. Fırtına'nın Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de maçı tribünden izledi.
NASIL OYNADILAR?
Olcay(***): Sorumluluk alan arkadaşının yükünü azaltmaya çalıştı. Olcay da Zagreb maçında kendi görevinin yanı sıra tüm takım arkadaşları için de mücadele etti.
Kucka(****): Kampın başından itibaren tek bir antrenman dahi kaçırmayan Kucka, sahada da basmadık yer bırakmadı. İki kez uzaktan isabetli şut denemesi de yaptı.
Hüseyin(***): Heyecanlı ama bu heyecanını sahada olumlu kullanmaya çalışan bir görüntüdeydi. Hızı ve oyun görüşü artıları olarak ön plana çıkan Hüseyin daha iyi olacak.
A. Parmak(****): Sol kanatta arı gibi çalıştı. Bastı, top kaptı, orta yaptı, pozisyon yarattı. Oyunda kaldığı süre boyunca da mücadele gücünden bir şey kaybetmedi.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Fırtına tek attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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