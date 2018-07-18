Burak Yılmaz: "Çabuk dönerim" – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    : "Çabuk dönerim"

    Burak Yılmaz: "Çabuk dönerim"

    Ameliyat olan Fotomaç’a özel konuştu: Kendimi güçlü ve iyi hissediyorum.

    Ameliyat olan Burak, Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki forvet, "Antrenmandan sonra kasığımda ağrı hissettim. Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu. Almanya'da ameliyat olduğum değil diğer kasığımdaki yeni sorun nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim" diye konuştu.

    Özel haber | Yunus Emre SEL
    1. 18.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Yılmaz: "Çabuk dönerim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN