Trabzonspor hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb karşısında kazandı
Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1’inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb’i 1-0 mağlup etti.
Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'i 1-0 mağlup etti.
72'nci dakikada savunmanın geri pasında kalecinin uzaklaştırmak istediği top kısa düştü, araya giren Ramil Sheidaev, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi:1-0.
AZ SAYIDA TARAFTAR İZLEDİ
Trabzonspor ile Hırvatistan temsilcisi Lokomotiva Zagreb arasında oynanan karşılaşmayı az sayıda gurbetçi taraftar takip etti. Bordo-mavili takımın Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de maçı tribünden izledi.
BATUHAN VE SOSA SAHA KENARINDA KOŞU YAPTI
Trabzonspor'da hafif sakatlıkları bulunan ve bu nedenle Lokomotiva Zagreb maçı kadrosuna alınmayan Batuhan Artarslan ile Jose Sosa, maç öncesinde saha kenarında koşu yaptı. Ayrıca tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi'ye de yardımcı antrenör nezaretinde saha kenarında özel program uygulandı. Bordo-mavili takımda Esteban Alvarado ile Fabian Castillo ise maçı tribünden takip etti.
STAT: Prijatelska
HAKEMLER: Nejc Kajtazovic (xxx), Zan Habus (xxx), Borut Gerkman (xxx)
TRABZONSPOR: Onur (xx) - Pereira (xxx), Mustafa (xxx)(Dk.67 Onazi xx), Hüseyin (xx)(Dk.77 Yüksel x), Novak (xx)(Dk.62 Ibanez xx)- Murat Cem (x)(Dk.53 Cafer xxx), Kucka (xxx)- Olcay (xxx)(Dk.62 Ali Han x), Yusuf (xx)(Dk.67 Ramil xxx), Abdülkadir Parmak (xxx)(Dk.84 Ahmet Hakan)- Rodallega (xx)(Dk.72 Muhammet Beşir xx)
NK LOKOMOTIVA ZAGREB: Gbric(xx) (Dk.67 Hendiza x) - Musa (xx) (Dk.67 Smoljo x), Kolinger (xx) (Dk.70 Jakic x), Datkovic (xx) (Dk.67 Rozman x), Kastrati (xx)(Dk.67 Krajinovic x)- Karacic (xx)(Dk.67 Hujber x), Radonjic (xx)(Dk.67 Kolega x), Ivanusec (xx)(Dk.67 Halilovic x), Durasek (xx), Babic (xx)(Dk.67 Bozic x), Majstorovic (xx) (Dk.67 Brasilerio x)
GOL: Dk.72 Ramil Sheidaev (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Pereira (Trabzonspor)T
- 17.7.2018 21:13
- Güncelleme: 18.7.2018 04:45
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Trabzonspor hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb karşısında kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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