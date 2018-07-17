Slovenya'daki ilk hazırlık kampında sakatlanan Sosa, 11 gün sonra takımla çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım boyunca arkadaşları ile idman yapan Arjantinli 10 numara, ardından tek başına kondisyon çalışmalarına devam etti. Dizinde ağrıları bulunan Batuhan Artarslan da yardımcı antrenör nezaretinde topla çalışma yaptı.