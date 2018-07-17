İşte Hosseini'nin hikayesi!
Fırtına’nın almak istediği 22 yaşındaki stoperin pasaportuna el konularak ‘15 Temmuz’a kadar 100 bin dolara serbest kalır’ maddesinin tarihi geçirildi.
TÜRKİYE'YE GELDİ
15 Temmuz'a kadar futbolcunun ülkeden ayrılmasını engellemek için pasaportuna el koyan İran kulübü, önceki gün pasaportu geri verdi. Ama bu kez Trabzonspor'dan istedikleri paranın yatırılması gerektiğini ve birçok kulübün oyuncuya talip olduğunu belirttiler. Yönetim ise olayı FIFA'ya taşıyacaklarını, oyuncunun kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını belirtti. FIFA tehdidi nedeniyle İran ekibi geri adım atsa da henüz net bir şey yok. Bu arada takımı ile kamp için Türkiye'ye gelen Hosseini olayın çözülmesini bekliyor.
Özel Haber | Yunus Emre SEL
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
İşte Hosseini'nin hikayesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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