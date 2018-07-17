İşte Hosseini'nin hikayesi! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    İşte Hosseini'nin hikayesi!

    İşte Hosseini'nin hikayesi!

    Fırtına’nın almak istediği 22 yaşındaki stoperin pasaportuna el konularak ‘’a kadar 100 bin dolara serbest kalır’ maddesinin tarihi geçirildi.

    'un kadrosuna katmak için çok uzun zamandır uğraş verdiği 22 yaşındaki İranlı stoper Majid Hosseini'nin transferinin hâlâ netlik kazanmamasının nedenlerine FOTOMAÇ ulaştı. Hosseini için yapılan ilk görüşmelerde sözleşmesinde ''a kadar 100 bin dolar ödenirse serbest kalır' maddesinin bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstiklal'den parayı yatırmak için hesap numarası istendi ama yanıt alamadı. İstiklal ayrıca 100 bin dolara oyuncuyu kaptırmamak için zorluk çıkarmaya başladı.

    TÜRKİYE'YE GELDİ
    15 Temmuz'a kadar futbolcunun ülkeden ayrılmasını engellemek için pasaportuna el koyan İran kulübü, önceki gün pasaportu geri verdi. Ama bu kez Trabzonspor'dan istedikleri paranın yatırılması gerektiğini ve birçok kulübün oyuncuya talip olduğunu belirttiler. Yönetim ise olayı FIFA'ya taşıyacaklarını, oyuncunun kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını belirtti. tehdidi nedeniyle ekibi geri adım atsa da henüz net bir şey yok. Bu arada takımı ile kamp için Türkiye'ye gelen Hosseini olayın çözülmesini bekliyor.

    Özel Haber | Yunus Emre SEL
    1. 17.7.2018
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