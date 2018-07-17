En önemli takviye genç futbolcular – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    En önemli takviye genç futbolcular

    En önemli takviye genç futbolcular
    Genel koordinatör Özkan Sümer, kendisi açısından en önemli transferin altyapıdan takıma katılacak oyuncuların kalitesi ve sayısı olduğunu söyledi. Sümer, "Benim beklediğim en önemli kendi kaynaklarımızdan katılacak oyuncuların kalitesi ve sayısı. İlk müsabaka denemelerinde umutlu bir görüntü oluştuğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.
    1. 17.7.2018
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