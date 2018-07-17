Çimşir dün geri döndü – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Çimşir dün geri döndü

    Çimşir dün geri döndü
    ekibinde teknik direktör 'ın yardımcı antrenörlerinden , Pro lisans kursunun sona ermesinin ardından Slovenya'ya gelerek takıma dahil oldu. Çimşir, Karaman ile özel görüştü.
    1. 17.7.2018
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