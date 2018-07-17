Castillo mest etti – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    mest etti

    Castillo mest etti
    Sakatlığı henüz tam geçmemesine rağmen sabah antrenmanı öncesi sahaya gelen Fabian Castillo ile Ünal Karaman bir süre görüştü. Karaman idmana çıkmak isteyen Castillo'ya sevgi gösterisinde bulunarak bir süre daha salonda çalışması gerektiğini söyledi.
    1. 17.7.2018
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