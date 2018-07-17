Burak Yılmaz 5 hafta yok! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    5 hafta yok!

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> 5 hafta yok!

    İstanbul’da dün sol kasık fıtığından ameliyat olan 33 yaşındaki forvetin 4-5 hafta sonra takım ile çalışmalara başlayacağı belirtildi.

    dün Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası Slovenya'daki kampımızdan ayrılarak tedavisi için İstanbul'a giden futbolcumuz Burak Yılmaz ameliyat oldu. Prof. Dr. Melih Paksoy'un gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sonrasında oyuncumuz müşahade altına alındı. Burak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Paksoy, '4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır' dedi."

    1 YILDA 8 SAKATLIK
    Burak son 1 yılda 8 kez sakatlık yaşadı. Golcü oyuncu sakatlıkları yüzünden 14 maç kaçırırken, 94 gün sahalardan uzak kaldı. Burak 8 sakatlığın 6'sını kasığından yaşarken, 5 Mayıs'ta bir kez daha kasığından ameliyat olmuş ve 32 gün forma giyememişti.
    1. 17.7.2018
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