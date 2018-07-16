"Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

    "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

    , 15 Temmuz Demokrasi ve sebebiyle mesaj yayınladı.

    2016'da / Terör Örgütü tarafından yapılan hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımız için ekibi, "Vatanımızın birlik ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını feda eden demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" açıklaması yaptı.
    1. 16.7.2018
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