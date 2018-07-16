Onazi: Hazırım hocam – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    : Hazırım hocam

    Onazi: Hazırım hocam
    Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı kadrosunda yer alan Onazi, izni biter bitmez kampa katıldı. İlk iş olarak Ünal Karaman ile görüşen orta saha oyuncusu, "Hazırım ve takımla çalışmak istiyorum. İdman eksiğim yok" dedi. Ardından kontrolleri yapılan 25 yaşındaki ön liberonun takımla çalışmasına karar verildi. Takımla bir kez çalışan Onazi dünkü maçta oynadı.
    1. 16.7.2018
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