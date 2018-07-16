Luis Ibanez'e doğum günü kutlaması
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da, Luis Ibanez'e doğum günü kutlaması yapıldı.
Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli oyuncu Luis Ibanez'e, Slovenya kampında teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, 30 yaşına giren Ibanez'in kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı belirtildi.
Doğum günü kutlamasında Arjantinli oyuncuyu takım arkadaşlarının da tebrik ettiği kaydedildi.
- 16.7.2018 13:37
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Luis Ibanez'e doğum günü kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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