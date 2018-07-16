Luis Ibanez'e doğum günü kutlaması
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    'e kutlaması

    Luis Ibanez'e doğum günü kutlaması

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren 'da, 'e kutlaması yapıldı.

    Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli oyuncu 'e, kampında teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlaması yapıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, 30 yaşına giren Ibanez'in kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı belirtildi.

    Doğum günü kutlamasında Arjantinli oyuncuyu takım arkadaşlarının da tebrik ettiği kaydedildi.

    1. 16.7.2018 13:37
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