Ibanez’e kutlama – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    ’e kutlama

    Ibanez’e kutlama
    Fırtına'da 'e kutlaması yapıldı. 30 yaşına giren Ibanez'in düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı belirtildi. Arjantinli oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti.
    1. 16.7.2018
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