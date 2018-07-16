Fırtına esti – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    esti

    Fırtına esti

    , ilk hazırlık maçında Rodallega ve penaltıdan İbanez’in golleri ile NK Kranj’ı devirdi.

    , kampındaki ilk hazırlık maçında Slovenya PrvaLiga ekibi NK Triglav Kranj'ı 2-0 yendi. 32. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Ali Han Tunçer'in havalandırdığı topu Hugo Rodallega harika bir yarım vole vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0. 67'de soldan kaptığı topla ceza sahasına giren Ali Han arkadan yapılan bir müdahaleyle yerde kalınca penaltı kazanıldı.

    YALNIZ BIRAKMADI
    Penaltıyı kullanan İbanez, topla kaleciyi farklı noktalara göndererek skoru ilan etti: 2-0. ekibini taraftarı yalnız bırakmadı. Slovenya'da ve yakın ülkelerden gelen taraftarlar, takıma sevgi gösterilerinde bulundu. Kranj maçı kadrosunda yer almayan Sosa, Furkan Taş, Castillo, Esteban, Onur ve Batuhan Artarslan tribünden takip etti.

    RODALLEGA ÇALIŞTI
    Attığı golde klasını fazlasıyla konuşturmasının yanı sıra sık sık top alıp dağıtmak için orta sahaya kadar geldi. Hugo Rodallega ileride çok fazla topla buluşamasa da kendisi pozisyon oluşturmaya çalıştı.

    ALİHAN COŞTU
    Maça istediği gibi başlayamasa da oynadıkça açıldı. 22 yaşındaki sağ kanat ilk golde yaptığı harika asist ve penaltı kazandırması ile maçın önce çıkan ismi oldu. Ali Han Tuncer çalışkanlığı ile teknik heyeti mest etti.

    İYİ BAŞLANGIÇ MORAL OLDU
    Teknik direktör Ünal Karaman, Kranj karşı oynadıkları ilk hazırlık maçında alınan galibiyetin iyi bir başlangıç ve moral olduğunu söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Sıkı çalışan futbolcularım bunun karşılığını aldı" ifadesini kullandı.
    1. 16.7.2018
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