Fırtına esti
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Rodallega ve penaltıdan İbanez’in golleri ile NK Kranj’ı devirdi.
YALNIZ BIRAKMADI
Penaltıyı kullanan İbanez, topla kaleciyi farklı noktalara göndererek skoru ilan etti: 2-0. Karadeniz ekibini taraftarı yalnız bırakmadı. Slovenya'da ve yakın ülkelerden gelen taraftarlar, takıma sevgi gösterilerinde bulundu. Kranj maçı kadrosunda yer almayan Sosa, Furkan Taş, Castillo, Esteban, Onur ve Batuhan Artarslan tribünden takip etti.
RODALLEGA ÇALIŞTI
Attığı golde klasını fazlasıyla konuşturmasının yanı sıra sık sık top alıp dağıtmak için orta sahaya kadar geldi. Hugo Rodallega ileride çok fazla topla buluşamasa da kendisi pozisyon oluşturmaya çalıştı.
ALİHAN COŞTU
Maça istediği gibi başlayamasa da oynadıkça açıldı. 22 yaşındaki sağ kanat ilk golde yaptığı harika asist ve penaltı kazandırması ile maçın önce çıkan ismi oldu. Ali Han Tuncer çalışkanlığı ile teknik heyeti mest etti.
İYİ BAŞLANGIÇ MORAL OLDU
Teknik direktör Ünal Karaman, Kranj karşı oynadıkları ilk hazırlık maçında alınan galibiyetin iyi bir başlangıç ve moral olduğunu söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Sıkı çalışan futbolcularım bunun karşılığını aldı" ifadesini kullandı.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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