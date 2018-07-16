Burak Yılmaz şoku! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    şoku!

    Burak Yılmaz şoku!

    Kasığındaki fıtık ağrısı nedeniyle dün kamptan ayrılan ve ’a dönen 33 yaşındaki forvet için ameliyat kararı verilebilir. Bu durumda Burak’ın geri dönüşü 30 günü bulabilir.

    Trabzonspor'un forveti Burak Yılmaz, kasığındaki fıtık ağrısı nedeniyle Slovenya kampından ayrılarak 'a gitti. 15 Mayıs 2018'de Almanya'da kasığından fıtık ameliyatı olan 33 yaşındaki golcünün bu kez diğer kasığından sakatlık yaşadığı belirtildi. 'da kendisini ameliyat eden Dr. Ufuk Şentürk'e Slovenya'da tekrar gözüken oyuncuya, İstanbul'da bir operasyon daha yapılmasına karar verildi. Bu kez diğer kasığından ameliyat olacak Burak'ın en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı, hatta geri dönüşünün 30 günü bulabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman, İstanbul'a kontrole giden ve ameliyat riski bulunan süper forvet ile ilgili şunları söyledi: "Burak'ın sol kasığında ağrısı oldu. Pazartesi (bugün) doktor kontrolü var. Ardından durumu netlik kazanacak. Kontrole giden her oyuncunun belli riskleri (ameliyat) var. Biz sonuçta hekim değiliz. En iyi kararı versin diye doktora gönderdik. Dolayısı ile doktorun vereceği karar bizim için önemli. Duruma göre hareket edeceğiz, biz de gelişmeleri merakla bekliyoruz."

    15 TEMMUZ
    Demokrasi ve için Trabzonsporlu sosyal medya hesabından bir görsel paylaştı. Yılmaz, paylaşımına "15 Temmuz" notunu düştü.

    İYİ Kİ DOĞDUN
    Sakatlığı nedeniyle İstanbul'a dönen Burak Yılmaz'a dün kamptan ayrılmadan önce doğum günü pastası kesildi. 15 Temmuz 1985 doğumlu olan süper forveti arkadaşları ve teknik heyet tek tek tebrik etti.
    1. 16.7.2018
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