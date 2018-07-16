Burak Yılmaz şoku!
Kasığındaki fıtık ağrısı nedeniyle dün kamptan ayrılan ve İstanbul’a dönen 33 yaşındaki forvet için ameliyat kararı verilebilir. Bu durumda Burak’ın geri dönüşü 30 günü bulabilir.
15 TEMMUZ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Trabzonsporlu Burak Yılmaz sosyal medya hesabından bir görsel paylaştı. Yılmaz, paylaşımına "15 Temmuz" notunu düştü.
İYİ Kİ DOĞDUN
Sakatlığı nedeniyle İstanbul'a dönen Burak Yılmaz'a dün kamptan ayrılmadan önce doğum günü pastası kesildi. 15 Temmuz 1985 doğumlu olan süper forveti arkadaşları ve teknik heyet tek tek tebrik etti.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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