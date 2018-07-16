8 isme özel antrenman
Psikolog da kampta
Kampa psikolog Mustafa Şahin de dahil oldu. Şahin'in Slovenya'da futbolcuların sorunlarının çözümünde bire bir diyaloglar kurmaya özen göstereceği ifade edildi.
Yumuşak zemin
İlk kampta zemini sert bir sahada çalışan Trabzonspor, Kranj kasabasında ise yumuşak bir zeminde idman yapıyor. Böylece futbolcular her iki zemine de alışacaklar.
- 16.7.2018
-
Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
-
Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
-
Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
8 isme özel antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.