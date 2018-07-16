8 isme özel antrenman – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    8 isme özel antrenman

    8 isme özel antrenman
    Teknik heyet dün sabah 8 isme özel antrenman programı uyguladı. Yusuf, Sosa, Onazi, Olcay, Kucka, Kamil ve Esteban pas varyasyonuyla başlayan idmanda daha sonra yüksek şiddetli koşular yaptı.

    Psikolog da kampta
    Kampa psikolog Mustafa Şahin de dahil oldu. Şahin'in Slovenya'da futbolcuların sorunlarının çözümünde bire bir diyaloglar kurmaya özen göstereceği ifade edildi.

    Yumuşak zemin
    İlk kampta zemini sert bir sahada çalışan Trabzonspor, Kranj kasabasında ise yumuşak bir zeminde idman yapıyor. Böylece futbolcular her iki zemine de alışacaklar.
    1. 16.7.2018
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