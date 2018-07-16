Teknik heyet dün sabah 8 isme özel antrenman programı uyguladı. Yusuf, Sosa, Onazi, Olcay, Kucka, Kamil ve Esteban pas varyasyonuyla başlayan idmanda daha sonra yüksek şiddetli koşular yaptı.



Psikolog da kampta

Kampa psikolog Mustafa Şahin de dahil oldu. Şahin'in Slovenya'da futbolcuların sorunlarının çözümünde bire bir diyaloglar kurmaya özen göstereceği ifade edildi.



Yumuşak zemin

İlk kampta zemini sert bir sahada çalışan Trabzonspor, Kranj kasabasında ise yumuşak bir zeminde idman yapıyor. Böylece futbolcular her iki zemine de alışacaklar.