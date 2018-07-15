Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasıklarındaki sorun nedeniyle kamptan ayrıldı
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, kamptan ayrılarak Türkiye'ye döndü.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, kamptan ayrılarak Türkiye'ye döndü. Yıldız oyuncunun kasıklarındaki sorun nedeniyle tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi. Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın bugün oynanacak olan hazırlık maçı sonrası oyuncunun hakkında açıklama yapacağı öğrenildi.
- 15.7.2018 13:21
- Güncelleme: 15.7.2018 13:57
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasıklarındaki sorun nedeniyle kamptan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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