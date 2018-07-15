Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, kamptan ayrılarak Türkiye'ye döndü
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    'da kasıklarındaki sorun nedeniyle kamptan ayrıldı

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasıklarındaki sorun nedeniyle kamptan ayrıldı

    'un yıldız golcüsü , kamptan ayrılarak 'ye döndü.

    'un yıldız oyuncusu , kamptan ayrılarak 'ye döndü. Yıldız oyuncunun kasıklarındaki sorun nedeniyle tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi. Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın bugün oynanacak olan hazırlık maçı sonrası oyuncunun hakkında açıklama yapacağı öğrenildi.

    1. 15.7.2018 13:21
    2. Güncelleme: 15.7.2018 13:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasıklarındaki sorun nedeniyle kamptan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN