Trabzonspor Basketbol Kulübünden "ayrışma" açıklaması

Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği Başkanı Abiş Hopikoğlu, "Birkaç örnekten dolayı bile aşık olduğumuz, her şeyimiz saydığımız Trabzonspor Kulübümüzün 'Bizimle hiçbir alakaları yoktur' cümlesi, bizi derinden üzmektedir. Her ne kadar teknik olarak böyle bir cümle kursalar bile biz bu ayrışmayı kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Hopikoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor Kulübü Derneğinin 11 milyon liralık alacağını hukuken talep etmesi ve isim hakkı konusunda görüşlerini açıkladı.

Noter kanalı ile eski kulüp başkanı Muharrem Usta tarafından kulübe destek ve yardım amacıyla gönderildiğini bildikleri paralarla ilgili borçlandırma yazısının taraflarına tebliğ edildiğini belirten Hopikoğlu, "Biz söz konusu yazıya cevaben yazdığımız yazıda ne futbol kulübü ne de basketbol kulübü yönetim kurullarımızın borçla ilgili karar almadığını ve dolayısı ile bizim kulübümüzün böyle bir borcunun olmadığını bildirdik. Eğer böyle bir talepleri varsa bu konuda dönemin yönetim kurulu ve kulüp başkanından bilgi alabileceklerini ilettik." diye konuştu.

Hopikoğlu, bu gelişmeler neticesinde son olarak 10 Temmuz'da kendilerini şoke eden ve aslında böyle bir şeyin gerçekleşeceğine ihtimal vermedikleri icra yazısının kulübe ulaştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye Basketbol Federasyonuna lige katılım başvurusunun son günü olan 13 Temmuz'da ödememizi ve belgelerimizi ulaştırdığımızda ise federasyona bir nüshası ulaşan ama halen daha bize ulaşmayan isim hakkının geri çekilmesi ile ilgili yazının bir nüshasına ulaştık. Bütün bu gelişmeler karşısında armamıza olan sevgimiz ve saygımızdan dolayı metanetimizi koruduk ve korumaya da devam ediyoruz. Özellikle futbol kulübünden borç alındığı iddia edilen rakamla ilgili şunu belirtmek isteriz ki futbol kulübü yöneticileri basiretli bir tacir ve yönetici olarak hareket etmiş olsalardı bu icra yazısını hiçbir şeyi olmayan ve borcu olan basketbol kulübüne yollamak yerine ilgili dönemin yönetim kurulunun ve başkanının görüşü ve onayı doğrultusunda alacaklarından temlik yolu ile tahsil etmeyi tercih etmeleri gerekmektedir. Bu basit ve kolay yolu denemeyip işi icra mekanizmasına döken anlayışın perde arkasındaki senaryolarının ve çevrilmeye çalışılan filmlerin de farkındayız."

"Biz basketbolu Trabzonspor sevdamızdan dolayı yaşatmaya çalıştık, gerekirse Trabzonspor sevdamız için futbol dahil her branşta da her daim koşulsuz ve amasız göreve hazır olduğumuzun da kamuoyu tarafından bilinmesini isterim." diyen Hopikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek asbaşkan Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu gerekse de kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun dönem dönem yapmış oldukları açıklamalarda kulübümüzün, Trabzonspor Futbol Kulübü ile bir bağının olmadığı şeklinde bizi ötekileştiren yaklaşımlarını da kesinlikle kabul etmiyorum. Her ne kadar teknik olarak iki ayrı dernek olsak da basketbol kulübü derneğinin kuruluş, isim ve forma tescil aşamalarındaki izinler ve tüm işlemler Trabzonspor Kulübü tarafından dönemin başkanı Sayın Sadri Şener ve dönemin asbaşkanı Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu tarafından imzalanmıştır. Ayrıca şu anda futbol kulübünde yönetici olan en az 3 arkadaşımız ve 2 başkan adayı arkadaşımız da bu oluşumun ve yönetimin içerisinde bizzat yer almışlardır.

Kuruluş aşamasındaki zorluklar ve ikinci lige düştüğümüz yıl dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon 400 bin lira destek, futbol kulübü tarafından basketbol kulübüne yapılmış ve yapılan bu parasal destek, bağış makbuzları ile mahsuplaştırılmıştır. Bu kadar yönetimsel açıdan organik bağı olan, ayrıca EuroChallenge finalinde bakanından belediye başkanına, milletvekillerinden tüm siyasi parti temsilcilerine, tüm oda başkanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından dönemin kulüp başkanı ile birlikte 10 bini aşkın Trabzonspor taraftarını tribüne çeken o efsane final maçında bizi bir araya getiren duygu da herhalde başka bir kulübün mensubu olduğumuzdan değildi, sadece ve sadece Trabzonspor Kulübü ve Trabzonspor sevgimizin ta kendisiydi."

Hopikoğlu, Avrupa'da final oynamanın, Süper Ligi 4. bitirmenin gururlarını yaşadıklarını belirterek, "Bu ve bunun gibi başarılara kilitlenen basketbol kulübümüzün, Trabzon ve Trabzonspor'a yakışan şeyler yapmaktan başka hiçbir gayesi olmamıştır ve FIBA da kendi organizasyon tarihinde bu EuroChallenge Dörtlü Final organizasyonunu şu ana kadar yapılan en iyi organizasyon olarak seçip ilan etmiştir. İşte bu birkaç örnekten dolayı bile aşık olduğumuz, her şeyimiz saydığımız Trabzonspor Kulübümüzün 'Bizimle hiçbir alakaları yoktur' cümlesi, bizi derinden üzmektedir. Her ne kadar teknik olarak böyle bir cümle kursalar bile biz bu ayrışmayı kesinlikle kabul etmiyoruz, bu büyük sevda ve aşkımız olan Trabzonspor için saygı çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için tüm imkanlarımızla seferber olacağız." ifadelerini kullandı.