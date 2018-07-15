Onazi de takıma katıldı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    de takıma katıldı

    Onazi de takıma katıldı
    Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer aldığı için ekstra izin verilen , önceki akşam saatlerinde Slovenya kampına dahil oldu. İzni biten 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kampa belirtilen süre içerisinde katılması teknik heyeti de memnun etti.
    1. 15.7.2018
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