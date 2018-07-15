Fırtına bugün sahne alıyor – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    bugün sahne alıyor

    Fırtına bugün sahne alıyor
    İkinci etap kamp çalışmalarına Kranjska Gora kasabasında başlayan Trabzonspor, bugün ilk hazırlık maçını Slovenya'nın 1'inci lig takımlarından NK Triglav Kranj ile oynayacak. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmanın Slovenya'nın Kranj Stadı'nda yapılacak.

    Eksikler fazla
    bugünkü Kranj maçına birçok asından yoksun çıkacak. Kalede Uğurcan, savunmada Pereira, Mustafa, Hüseyin, Novak, orta sahada Cafer, Kucka, kanatlarda Abdülkadir Parmak, Olcay ve ileride Yusuf-Rodalelga ikilisi görev yapacak.

    Kadro sıkıntısı
    Teknik direktör , hazırlık maçları öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. 4 hazırlık maçı oynayacak bordomavililerde stoper olarak sadece Mustafa ile Hüseyin var. Sakat Sosa, Kamil, Castillo, Batuhan da tedavi ediliyor.
    1. 15.7.2018
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