Fırtına bugün sahne alıyor
Eksikler fazla
Fırtına bugünkü Kranj maçına birçok asından yoksun çıkacak. Kalede Uğurcan, savunmada Pereira, Mustafa, Hüseyin, Novak, orta sahada Cafer, Kucka, kanatlarda Abdülkadir Parmak, Olcay ve ileride Yusuf-Rodalelga ikilisi görev yapacak.
Kadro sıkıntısı
Teknik direktör Ünal Karaman, hazırlık maçları öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. 4 hazırlık maçı oynayacak bordomavililerde stoper olarak sadece Mustafa ile Hüseyin var. Sakat Sosa, Kamil, Castillo, Batuhan da tedavi ediliyor.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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