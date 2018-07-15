Destek çağrısı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Destek çağrısı

    Destek çağrısı
    Teknik direktör , herkesi takıma sahip çıkmaya davet etti. 52 yaşındaki hoca, "Trabzonspor şu an maddi zorluklar içinde. Ceremesini yapanlar çeksin deme lüksümüz yok. Benim burada bir çaresizliğim var. Varsa bir çare kulübe destek olunsun. En azından bir adım atılıyorsa biz bu adımın içinde olmayalım mı? Gönlümdeki fırtınaları izah etmem mümkün değil" ifadesini kullandı.
    1. 15.7.2018
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