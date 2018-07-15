Abdülkadir kampı bitirdi! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Abdülkadir kampı bitirdi!

    Abdülkadir kampı bitirdi!
    2018 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Abdülkadir Ömür, 2'nci etap kamp çalışmalarında yer alamayacak. 16-29 Temmuz tarihlerinde şampiyonada olacak Abdülkadir, hazırlık maçlarında yok.
    1. 15.7.2018
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