Trabzonspor'da menajerlerin lale devri bitti – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'da menajerlerin lale devri bitti

    Trabzonspor'da menajerlerin lale devri bitti

    bir taraftan hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan ise kadrosuna takviye yapmak için yoğun bir trafiği yaşıyor. Bordo-mavili takıma transferde en büyük engeli ise menajerler çakırtıyor.

    'da son dönemde yapılan yerli ve yabancı transferlere yapılan harçamaların yanı sıra menajerlere ödenen ücretler de bordo-mavili kulübü maddi sıkıntıyla karşı karşıya bıraktı. Bir dönem piyasasının önde gelen kulüpleri içinde yer alan Trabzonspor, menajerler için de önemli bir pazar haline gelmişti. Son yıllarda menajerlere ödenen paraların yanı sıra halen daha 60 milyona yakın bir borcun bulunması bordo-mavili kulübün menajerler tarafından nasıl bir kıskacın içine alındığının en somut göstersi. 'de yer alan bir Anadolu takımının bütçesi kadar menajerlere yapılan borçlar camiayı oldukça tedirgin gederken, göreve gelen yeni yönetim ise bu konuda titiz hareket ediyor.

    Son 5 yıl içinde menajerler lale devrini yaşadı
    Trabzonspor, sportif başarıyı yakalama adına son 5 yıl içinde kadrosuna kattığı yerli ve yabancı oyunculara servet harcadı. 26 Mayıs 2013'de göreve gelen eski başkan ve 6 Aralık 2015'de göreve gelen Muharrem Usta dönemlerinde şampiyonluk hedefiyle transfer üstüne transfer yapıldı. Söz konusu dönem içinde yabancı transferine büyük bir ağırlık veren yönetimler, bonservis bedelleri ve taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 108 milyon 518 bin Euro'luk (615 milyon) ağır bir fatura çıktı. Transfer edilen oyuncuların bonservis bedelleri üzerinde ise menejerlere yüzde 10, 20 ve 30 üzerinde ücretler taahhüt edildi.

    Trabzonspor harcadığı rakamların karşılığını alamadı
    Trabzonspor'un son yıllarda yaptığı transferler bordo-mavili kulübe başarı değil, ekonomik yük getirdi. ekibinin bugün yaşadığı ekonomik darboğazda transfere yapılan yanlış yatırım büyük bir rol oynadı. Mali tabloya karşı elde edilen sportif başarı ise bordo-mavili kulübün beklentilerinin bir hayli gerisinde kaldı.

    Yeni yönetim lale devrini bitirdi
    Zevk ve sefa devri olarak bilinen lale devri Trabzonspor'da artık son buldu. Uzun süreden beri menajerlerin oyuncu pazarlamakta büyük uğraş verdiği öncesinde ise göreve gelen yönetim bu devri kapadı. Bordo-mavili kulüp prensip anlaşmasına vardığı bir çok oyuncu ile menajerlerin devreye girip sürekli fiyat artırmasından dolayı vazgeçti. Oyuncu transferi konusunda menajerlere taviz vermemekte kararlı olan bordo-mavili kulüp, yeni sezon hazırlıklarına Trabzon'da ve Slovenya'da başlamasının ardından 19 gün geçmesine karşın kadrosuna takviye yapmadı.

    Ahmet Ağaoğlu kararlı
    Trabzonspor Kulüp Başkanı , menajerlerin tutumu karşısında oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Bedeli ne olursa olsun bu duruşlarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Ağaoğlu, yıllardır Trabzonspor'un üzerinden bu şekilde menfaat sağlayanlarla asla transferde birlikte olmalarının söz konusu olmadığını belirtti. Sürekli arayanların ve mesaj gönderenlerin olduğunu söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Konuşmaya sıra geldimi herkes Trabzonspor'lu ama icraata sıra gelince bir şey koparmadan bir katkıları olmuyor. En son yöneticilik yaptığım dönemde böyle bir piyasa yoktu. Nasıl böyle bir hale gelmiş anlamıyorum. Kulüp olarak bu şektilde transfer yapmamız söz konusu değil" dedi.
    1. 14.7.2018 10:20
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