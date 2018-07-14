Sheidaev’den vazgeçtiler – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Sheidaev’den vazgeçtiler

    Sheidaev’den vazgeçtiler
    'nın kulübü, Trabzonsporlu Ramil Sheidaev'den vazgeçtiklerini açıkladı. Sportif Direktörü Lederer, "Futbolcuyu almaktan vazgeçtik. Bizim için konu kapandı" dedi. 22 yaşındaki forvet, transfer görüşmesi için yönetimden izin almıştı.
    1. 14.7.2018
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