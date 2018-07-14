15 milyon TL borcu istedik – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    15 milyon borcu istedik

    15 milyon TL borcu istedik
    , basketbol şubesinden 15 milyon istediklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Kulüpten alacağı olan insanlar bunu istiyor. da kendi alacaklarını tabii ki isteyecek. Yaklaşık 15 milyon civarında bir var. Resmi yollarla parayı talep ettik" dedi.
    1. 14.7.2018
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