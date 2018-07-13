Tam saha çift kale – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Tam saha çift kale

    Tam saha çift kale

    Bordo-mavili takım dün taktik çalıştı. Antrenmanda ilk kez tam saha çift kale maç yapıldı.

    Beyaz takımda Furkan-Hüseyin, Mustafa, Ibanez - Cafer, Yüksel - Abdülkadir, Yusuf, Muhammet ve Rodallega yer alırken, kırmızı takım Uğurcan - , Kucka, Murat Cem, Novak - Olcay, Gökhan (Antrenör), Ümit (Antr.) - Ramil, Alihan, Burak'tan oluştu. Sakatlar Sosa, Kamil, Abdülkadir, Batuhan ayrı, Onur salonda çalıştı.

    DURMAK YOK
    Teknik direktör , çift kaledeki performanstan memnun kalırken futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Oyuncularına mücadeleden asla vazgeçmemeleri gerektiğini anlatan Karaman, "Görerek pas vereceğiz. Hücumda işimiz bitti ise savunmaya döneceğiz. Asla durmak yok, sürekli olarak mücadele edeceğiz" dedi.

    BURAK KORKUTTU
    Trabzonspor, Slovenya'da gerçekleştirdiği kampın ilk bölümünü tamamladı. Bordo-mavililerin akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda ise Burak Yılmaz, korkuttu. Golcü oyuncu şut çalışması sırasında yerde kalınca sakatlık yaşadı. Ciddi bir durumu olmayan Burak Yılmaz, yapılan tedavinin ardından çalışmaya devam etti.

    KAMPTA 2'NCİ ETAP BAŞLIYOR
    Slovenya'da ilk etap kamp dün tamamlandı. Takım bugün 2. etap çalışmaları için Kranjska Gora'ya geçecek. Burada 3 hazırlık maçı yapılacak. 24 Temmuz'da 'a dönülecek.
    1. 13.7.2018
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