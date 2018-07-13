Tam saha çift kale
Bordo-mavili takım dün taktik çalıştı. Antrenmanda ilk kez tam saha çift kale maç yapıldı.
DURMAK YOK
Teknik direktör Ünal Karaman, çift kaledeki performanstan memnun kalırken futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Oyuncularına mücadeleden asla vazgeçmemeleri gerektiğini anlatan Karaman, "Görerek pas vereceğiz. Hücumda işimiz bitti ise savunmaya döneceğiz. Asla durmak yok, sürekli olarak mücadele edeceğiz" dedi.
BURAK KORKUTTU
Trabzonspor, Slovenya'da gerçekleştirdiği kampın ilk bölümünü tamamladı. Bordo-mavililerin akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda ise Burak Yılmaz, korkuttu. Golcü oyuncu şut çalışması sırasında yerde kalınca sakatlık yaşadı. Ciddi bir durumu olmayan Burak Yılmaz, yapılan tedavinin ardından çalışmaya devam etti.
KAMPTA 2'NCİ ETAP BAŞLIYOR
Slovenya'da ilk etap kamp dün tamamlandı. Takım bugün 2. etap çalışmaları için Kranjska Gora'ya geçecek. Burada 3 hazırlık maçı yapılacak. 24 Temmuz'da Trabzon'a dönülecek.
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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