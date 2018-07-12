Trabzonspor taktik çalıştı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    taktik çalıştı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> taktik çalıştı

    , 'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında sabah yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

    , kampında yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Sosa, Kamil, Abdülkadir ve Batuhan Artarslan katılmazken, salon çalışması yaptı.

    Bordo-mavililer, antrenmanda ilk kez tam sahada taktik çalışması yaptı. Beyaz takımın 11'inde Furkan-Hüseyin, Mustafa, Ibanez, Cafer, Yüksel, Abdülkadir, Yusuf, Muhammet ve Rodallega yer alırken, kırmızı takım ise Uğurcan, , Kucka, Murat Cem, Novak, Olcay, Gökhan (antrenör), Ümit (antrenör), Ramil, Alihan ve Burak 11'iyle oynadı. , antrenmandaki genel performanstan memnun kalırken, futbolculara da sık sık uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, mücadeleden asla vazgeçmemek gerektiğini belirterek, "Görerek pas vereceğiz. Hücumda işimiz bitti ise savunmaya döneceğiz. Asla durmak yok, sürekli olarak mücadele edeceğiz" dedi.

    Karaman, Ljublyana-Qarabağ maçını izledi
    , kampında akşam antrenmanı sonrası LJublyana-Qarabağ karşılaşmasını izledi. Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda 'da oynanan karşılaşmayı Qarabağ, 79. dakikada Abdellah Zoubir'in attığı golle 1-0 kazandı. 'ın bundan sonraki süreçte de fırsat buldukça karşılaşmaları takip etmeye çalışacağı öğrenildi.
    1. 12.7.2018 14:14
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