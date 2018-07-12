Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Slovenya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında sabah yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, antrenmanda ilk kez tam sahada taktik çalışması yaptı. Beyaz takımın 11'inde Furkan-Hüseyin, Mustafa, Ibanez, Cafer, Yüksel, Abdülkadir, Yusuf, Muhammet ve Rodallega yer alırken, kırmızı takım ise Uğurcan, Ahmet Hakan, Kucka, Murat Cem, Novak, Olcay, Gökhan (antrenör), Ümit (antrenör), Ramil, Alihan ve Burak 11'iyle oynadı. Ünal Karaman, antrenmandaki genel performanstan memnun kalırken, futbolculara da sık sık uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, mücadeleden asla vazgeçmemek gerektiğini belirterek, "Görerek pas vereceğiz. Hücumda işimiz bitti ise savunmaya döneceğiz. Asla durmak yok, sürekli olarak mücadele edeceğiz" dedi.
Karaman, Ljublyana-Qarabağ maçını izledi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Slovenya kampında akşam antrenmanı sonrası LJublyana-Qarabağ karşılaşmasını izledi. Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Slovenya'da oynanan karşılaşmayı Qarabağ, 79. dakikada Abdellah Zoubir'in attığı golle 1-0 kazandı. Ünal Karaman'ın bundan sonraki süreçte de fırsat buldukça karşılaşmaları takip etmeye çalışacağı öğrenildi.
- 12.7.2018 14:14
- Galatasaray'dan Onyekuru paylaşımı!
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
-
Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
-
Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
-
Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Trabzonspor taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.