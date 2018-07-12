Hazırlık maçları saatleri netleşti – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    Hazırlık maçları saatleri netleşti

    Hazırlık maçları saatleri netleşti
    Fırtına'nın Slovenya ve 'da oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Bordo-mavililer 15 Temmuz Pazar saat 13.00'te Slovenya/ Kranj'da NK Triglav Kranj ile, salı 18.00'de Slovenya/Kranj'da NK Lokomotiva Zagreb ile, 20 Temmuz 18.00'de /Villach'da Spartak Moskova ile ve 23 Temmuz'da 18.00'de yine Villach'da Al Duhail ile karşılaşacak.
    1. 12.7.2018
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