Yusuf Yazıcı yeni sezonda yine adından söz ettirecek – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    yeni sezonda yine adından söz ettirecek

    <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a> yeni sezonda yine adından söz ettirecek

    ’un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen , bu sezon da adından söz ettirecek. Her sezon üstüne koyarak devam eden yıldız oyuncu, ’ın performansından memnun olduğu oyuncuların ilk sırasında yer alıyor.

    Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra altyapısından A takıma yükselen , her geçen sezon performansının üstüne koyarak devam ediyor. Bordo-mavililerin Slovenya'da gerçekleştirdiği kampın en çalışkan isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, hırsı ve gayretiyle de 'ın en memnun olduğu oyuncuların başında geliyor.

    Burak Yılmaz'dan sonra en çok gol atan isim olmuştu
    'un Türk futboluna kazandırdığı önemli yeteneklerden biri olan , bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezon 23 golü bulunan 'ın ardından en fazla gol kaydeden ikinci oyuncu oldu.

    Her sezon üstüne koyarak devam etti
    İlk olarak 2015-2016 sezonunda A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetmişti. 2016-2017 sezonunda 18 lig maçında bin 458 dakika görev yaptı, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon ise ligin 34 haftasının 33'ünde forma giyerek 2 bin 477 dakika mücadele etti. Başarılı oyuncu 10 gol ile önceki iki sezonundan fazla gol atmayı başardı.

    Dev kulüpleri peşine takmış durumda
    'un son yıllarda altyapısında yetiştirdiği en önemli oyuncularından biri olan 'ya birçok Avrupa kulübü talip olmuş durumda. Bordo-mavili kulüp, yıldız oyuncusundan hem istifade etme hem de değerini daha da arttıracağı inancıyla şimdilik transfer tekliflerine kapısını kapatmış durumda.
    1. 11.7.2018 11:11
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