Yusuf Yazıcı yeni sezonda yine adından söz ettirecek
Trabzonspor’un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, bu sezon da adından söz ettirecek. Her sezon üstüne koyarak devam eden yıldız oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın performansından memnun olduğu oyuncuların ilk sırasında yer alıyor.
Burak Yılmaz'dan sonra en çok gol atan isim olmuştu
Trabzonspor'un Türk futboluna kazandırdığı önemli yeteneklerden biri olan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezon 23 golü bulunan Burak Yılmaz'ın ardından en fazla gol kaydeden ikinci oyuncu oldu.
Her sezon üstüne koyarak devam etti
İlk olarak 2015-2016 sezonunda A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetmişti. 2016-2017 sezonunda 18 lig maçında bin 458 dakika görev yaptı, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon ise ligin 34 haftasının 33'ünde forma giyerek 2 bin 477 dakika mücadele etti. Başarılı oyuncu 10 gol ile önceki iki sezonundan fazla gol atmayı başardı.
Dev kulüpleri peşine takmış durumda
Trabzonspor'un son yıllarda altyapısında yetiştirdiği en önemli oyuncularından biri olan Yusuf Yazıcı'ya birçok Avrupa kulübü talip olmuş durumda. Bordo-mavili kulüp, yıldız oyuncusundan hem istifade etme hem de değerini daha da arttıracağı inancıyla şimdilik transfer tekliflerine kapısını kapatmış durumda.
- 11.7.2018 11:11
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
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