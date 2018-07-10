Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferini bitiriyor

Savunma oyuncuları Uğur Demirok, Jan Durica ve Tomas Hubocan ile yollarını ayıran ve 2 stoperi kadrosuna katmayı amaçlayan bordo-mavililer, İran'ın İstiklal takımında forma giyen Majid Hosseini'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

İran Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun, 19 Temmuz Perşembe günü Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer yaptığı açıklamada, İranlı futbolcunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz." dedi.