Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferini bitiriyor
Transferde ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor.
Savunma oyuncuları Uğur Demirok, Jan Durica ve Tomas Hubocan ile yollarını ayıran ve 2 stoperi kadrosuna katmayı amaçlayan bordo-mavililer, İran'ın İstiklal takımında forma giyen Majid Hosseini'nin transferinde büyük aşama kaydetti.
İran Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun, 19 Temmuz Perşembe günü Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer yaptığı açıklamada, İranlı futbolcunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz." dedi.
- 10.7.2018 12:37
- Güncelleme: 10.7.2018 14:13
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Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferini bitiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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