Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferini bitiriyor
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    , İranlı futbolcu 'nin transferini bitiriyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, İranlı futbolcu <a href="/index/majid-hosseini?id=0f0da845-b2c9-4b03-8199-77dafcdabdda" class="" rel="tag">Majid Hosseini</a>'nin transferini bitiriyor

    Transferde ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan , İranlı futbolcu 'nin transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor.

    Savunma oyuncuları Uğur Demirok, Jan Durica ve Tomas Hubocan ile yollarını ayıran ve 2 stoperi kadrosuna katmayı amaçlayan bordo-mavililer, 'ın İstiklal takımında forma giyen 'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

    formasıyla 'da düzenlenen 'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun, 19 Temmuz Perşembe günü 'a gelmesi bekleniyor.

    Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer yaptığı açıklamada, İranlı futbolcunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü bir aksilik olmaması halinde 'da olmasını bekliyoruz." dedi.

    1. 10.7.2018 12:37
    2. Güncelleme: 10.7.2018 14:13
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