BB Erzurumspor, Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    BB Erzurumspor, ile anlaşmaya vardı

    BB Erzurumspor, Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı

    'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kolombiyalı golcü ile anlaşma sağladı

    Geçtiğimiz sezon forması giyen , Erzurumspor ile anlaştı.
    1. 8.7.2018 13:40
    2. Güncelleme: 9.7.2018 02:16
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